Vila Nova da Erra reviveu “Memórias e Tradições” no Terras Sem Sombra

Vila Nova da Erra voltou a viver as tradições de outros tempos, desde momentos musicais ao fabrico de pão e enchidos. “Memórias e Tradições” atraíram vários visitantes para uma celebração do mundo rural e do património imaterial da localidade.

A aldeia de Vila Nova da Erra, no concelho de Coruche, foi um dos cenários do festival “Terras Sem Sombra” no passado fim-de-semana. Uma das actividades da programação foi o evento “Memórias e Tradições”, uma recriação histórica que celebrou a identidade rural e o património imaterial da região. O evento levou à rua um conjunto de actividades que misturaram saberes antigos, música popular e recriações de histórias e quadros de outros tempos. Habitantes da aldeia abriram as portas das suas casas e das suas memórias, mostrando tradições locais e desvendado os segredos do fabrico de pão e enchidos da região, por exemplo. Dezenas de pessoas juntaram-se para percorrer as ruas da vila e assistir aos diversos momentos musicais e tradicionais, numa autêntica viagem à ruralidade e às tradições ribatejanas.