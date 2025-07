Mercado Municipal de Abrantes abriu portas ao artesanato

O Mercado Municipal de Abrantes acolheu no dia 12 de julho o arranque do ciclo de workshops promovido pela "ART’Abrantes”. Esta iniciativa visa valorizar o artesanato local e aproximar a comunidade das tradições que marcam a identidade cultural da região. A primeira sessão, dedicada ao ponto de Arraiolos, foi moderada pela artesã abrantina Raquel Rodrigues.

O Mercado Municipal de Abrantes recebeu o primeiro workshop do ciclo "ART’Abrantes no Mercado", uma iniciativa promovida pela Associação de Artesanato, em parceria com o município de Abrantes. A sessão inaugural, realizada no dia 12 de Julho, foi dedicada ao ponto de Arraiolos e conduzida pela artesã abrantina Raquel Rodrigues, que transmitiu aos participantes o saber desta técnica tradicional portuguesa.

O presidente da direção da ART’Abrantes, Carlos Sousa, destacou na sua intervenção o apoio do município e sublinhou que o objectivo é apoiar, divulgar e formar artesãos certificados nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal. O ciclo "ART’Abrantes no Mercado" continua com novas sessões até Novembro, onde serão abrangidas diferentes técnicas artesanais.