Empreendedorismo e inovação ganham novo impulso com o INOV.POINT do TAGUSVALLEY

O TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia do Médio Tejo, apresentou oficialmente o INOV.POINT, um programa de aceleração destinado a apoiar empreendedores e startups com ideias de negócio inovadoras, tecnológicas ou criativas com potencial de mercado. A sessão de apresentação decorreu na quinta-feira, 11 de Julho, nas instalações do parque em Abrantes.

O INOV.POINT, é um programa concebido integralmente pelo TAGUSVALLEY, com o apoio financeiro do projeto EMPREENDE XXI, que visa dinamizar o ecossistema empreendedor do Médio Tejo, oferecendo ferramentas práticas para o desenvolvimento e validação de ideias de negócio através de workshops, bootcamps e mentoria especializada.

Durante o evento, Pedro Saraiva, director executivo do TAGUSVALLEY, destacou a importância de criar um espaço onde se possa "pensar as ideias, procurar afiná-las e construir um projeto empresarial viável". Segundo o responsável, "não é obrigatório já ter uma ideia completamente formada para participar, porque o INOV.POINT também serve para ajudar a definir essa ideia e explorar o seu potencial". Acrescentou ainda que não há qualquer obrigatoriedade em transformar imediatamente uma ideia num negócio concreto, já que, o essencial é começar a pensar e estruturar um projeto com sentido estratégico, evitando desperdícios de tempo e dinheiro.

Pedro Saraiva sublinhou também o papel do TAGUSVALLEY enquanto parque de ciência e tecnologia com uma oferta diversificada de apoio ao empreendedorismo, incluindo infraestruturas especializadas na área alimentar e eletrónica, que funcionam como pequenas fábricas disponíveis para testes de produção: "por exemplo, alguém que queira iniciar um projeto na área alimentar não precisa de fazer logo um grande investimento. Pode recorrer às nossas instalações e testar as suas ideias sem gastar logo dezenas de milhares de euros", exemplificou.

A primeira edição do INOV.POINT irá iniciar no dia 8 de Outubro e está aberto a todos, mas é obrigatório que os participantes estejam inscritos no IEFP.