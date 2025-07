Dia aberto no Castro de Vila Nova de São Pedro

Castro de Vila Nova de São Pedro recebeu visitas guiadas de acompanhamento das escavações e no final houve uma refeição pré-histórica.

O sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro, no concelho de Azambuja, recebeu um Dia Aberto na quinta-feira, 17 de Julho. À semelhança de anos anteriores, realizaram-se visitas guiadas onde os participantes tiveram oportunidade de observar a campanha de escavações deste ano. Ao final da tarde, realizou-se uma refeição pré-histórica com o objectivo de dar a provar o que era a gastronomia do período calcolítico.