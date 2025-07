Festas de Assentiz em Rio Maior para ajudar associação local

As festas de Verão em Assentiz, no concelho de Rio Maior, estão a decorrer até domingo e as verbas revertem para as obras na sede do Centro Recreativo e Cultural de Assentiz. A associação sem fins lucrativos fundada em 1982 tem como princípio a dinamização e organização de actividades culturais e desportivas na aldeia de Assentiz. José Madeira, membro da comissão de festas, deixa o convite.