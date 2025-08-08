Foto Galeria | 08-08-2025
Freixianda recebeu mais uma Festa do Emigrante
As receitas obtidas com a iniciativa revertem a favor da secção de bombeiros de Freixianda.
A nona Festa do Emigrante decorreu em Freixianda, concelho de Ourém, na quinta-feira, 7 de Agosto. Organizada pela secção local dos Bombeiros Voluntários de Ourém e respectiva Liga de Amigos, a festa contou com serviço de restaurante e animação musical. As receitas obtidas com a iniciativa revertem a favor da secção dos bombeiros de Freixianda.
O MIRANTE esteve no Largo Juvêncio Figueiredo, onde teve lugar o evento, e acompanhou os preparativos da festa, que decorreu durante a noite.
