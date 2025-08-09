uma parceria com o Jornal Expresso
10/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 09-08-2025

Praça de Toiros do Campo Pequeno numa noite de grande espetáculo

Diego Ventura regressou ao Campo Pequeno numa noite para recordar

Seis anos após a sua última aparição na arena da cidade que o viu nascer, Lisboa, Diego Ventura, o intérprete-mor do rejoneio, regressou finalmente à arena capitalina da Praça de Toiros do Campo Pequeno, numa excelente organização de Luís Miguel Pombeiro e José Maria Charraz. Noite de lotação esgotada, em que igualmente intervieram os marialvas João Ribeiro Telles filho e Tristão Telles de Queiróz (o jovem que confirmou a alternativa), que lidaram um curro de toiros dos herdeiros do saudoso Mestre David Ribeiro Telles, seu avô. As pegas estiveram a cargo dos Grupos de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e dos Académicos de Coimbra.

Reportagem de O MIRANTE de Henrique de Carvalho Dias

