Foto Galeria | 11-08-2025
Festival de estátuas vivas animou centro histórico de Santarém
Mais de 3500 pessoas votaram no vencedor do Prémio do Público, ganho com a performance Pickles, protagonizada por Jacinta Correia.
O VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém decorreu entre os dias 8 e 10 de Agosto e animou o centro histórico da cidade com a presença de centenas de pessoas.
Organizado pela Câmara Municipal de Santarém e pela Quideia – Produção e Animação de Eventos, o festival teve 16 estátuas a concurso e voltou a afirmar-se como um dos momentos altos do Verão in.Santarém. Esta edição contou ainda com a presença de quatro estátuas convidadas, fora do concurso.
Especial Ensino