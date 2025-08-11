uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

11-08-2025

Festival de estátuas vivas animou centro histórico de Santarém

Festival de estátuas vivas animou centro histórico de Santarém
Festival de estátuas vivas animou centro histórico de Santarém
Festival de estátuas vivas animou centro histórico de Santarém
Festival de estátuas vivas animou centro histórico de Santarém
Mais de 3500 pessoas votaram no vencedor do Prémio do Público, ganho com a performance Pickles, protagonizada por Jacinta Correia.

O VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém decorreu entre os dias 8 e 10 de Agosto e animou o centro histórico da cidade com a presença de centenas de pessoas.

Organizado pela Câmara Municipal de Santarém e pela Quideia – Produção e Animação de Eventos, o festival teve 16 estátuas a concurso e voltou a afirmar-se como um dos momentos altos do Verão in.Santarém. Esta edição contou ainda com a presença de quatro estátuas convidadas, fora do concurso.

