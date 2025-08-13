Foto Galeria | 13-08-2025
Centenas de jovens celebraram Dia Internacional da Juventude em Abrantes
Município de Abrantes celebrou o Dia Internacional da Juventude com um programa repleto de actividades, destacando-se uma caminhada festiva que percorreu toda a cidade até ao Castelo, num ambiente de cor, música e confraternização.
O município de Abrantes assinalou o Dia Internacional da Juventude com um programa especial dedicado a crianças e jovens, promovendo momentos de convívio, desporto e música. A iniciativa contou com entradas gratuitas nas piscinas municipais de ar livre, uma caminhada que percorreu toda a cidade até ao Castelo de Abrantes, entre outras iniciativas.
Aqui ficam algumas imagens do Dia da Juventude celebrado em Abrantes.
