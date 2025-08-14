Foto Galeria | 14-08-2025
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
Autocarros são palco de convívio e um espaço privilegiado para ver as largadas de touros.
Amigos e famílias reuniram-se no tradicional almoço das Tertúlias Móveis, com convívio, música e boa disposição. A tradição integra as Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação, até 18 de Agosto.
