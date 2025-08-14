uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 14-08-2025

Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos

1 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
2 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
3 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
4 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
5 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
6 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
7 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
8 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
9 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
10 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
11 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
12 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
13 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
14 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
15 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
16 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
17 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
18 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
19 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
20 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
21 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
22 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
23 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
24 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
25 / 25
Almoço das Tertúlias Móveis em Arruda dos Vinhos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Autocarros são palco de convívio e um espaço privilegiado para ver as largadas de touros.

Amigos e famílias reuniram-se no tradicional almoço das Tertúlias Móveis, com convívio, música e boa disposição. A tradição integra as Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação, até 18 de Agosto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino