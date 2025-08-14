Já começaram em Coruche as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

Cerimónia de inauguração decorreu esta quinta-feira, dia 14 de Agosto com vários discursos. As celebrações decorrem até 18 de Agosto com música, gastronomia e animação.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo tiveram na quinta-feira, 14 de Agosto, o seu “pontapé de saída”, com a cerimónia de inauguração que decorreu no Parque do Sorraia. A inauguração reuniu dezenas de pessoas e contou com vários discursos.

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, destacou as entidades que fazem acontecer a festa, desde a comissão aos vários trabalhadores do município. Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, enalteceu o trabalho feito pelo município coruchense na promoção turística da região.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo decorrem entre 14 e 18 de Agosto e contam com nomes como Bárbara Tinoco, Matias Damásio e Rui Veloso no cartaz.