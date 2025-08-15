uma parceria com o Jornal Expresso
16/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 16-08-2025

Volta a Portugal percorreu a região com milhares de pessoas a assistir

Oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta arrancou em Ferreira do Zêzere, terminou em Santarém e passou por vários concelhos da região ribatejana.

O ciclista israelita Rotem Tene venceu na sexta-feira, 15 de Agosto, a oitava etapa da Volta a Portugal, na chegada a Santarém. Tene, de 24 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém. A oitava etapa da prova rainha do ciclismo em Portugal percorreu toda a região ribatejana, passando por localidades como Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Constância, Entroncamento, Golegã, Cartaxo e Santarém. Nas ruas das aldeias, vilas e cidades milhares de pessoas se juntaram e aplaudiram a passagem dos atletas.
Aqui ficam algumas imagens da chegada a Santarém.


