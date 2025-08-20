uma parceria com o Jornal Expresso
20/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 20-08-2025

Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações

Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Rita Assunção - Atelier de Estética & Formação está situado na R. Cap. Salgueiro Maia 66 R/C em Santarém.

Rita Assunção já abriu o seu novo atelier de estética situado na Rua Capitão Salgueiro Maia, em Santarém. O Rita Assunção - Atelier de Estética & Formação é o novo estabelecimento de beleza da cidade que disponibiliza vários serviços de qualidade, como depilação a laser de diodo, manicure, pedicure, preenchimento de sobrancelhas com técnica de nano fios, entre outros serviços. A especialista também é bastante procurada pela qualidade das suas formações.

O novo atelier foi inaugurado na segunda-feira, 18 de Agosto, com a presença da família, amigos e vários clientes. Aqui ficam algumas imagens da inauguração.

