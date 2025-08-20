Foto Galeria | 20-08-2025
Há um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações
Rita Assunção - Atelier de Estética & Formação está situado na R. Cap. Salgueiro Maia 66 R/C em Santarém.
Rita Assunção já abriu o seu novo atelier de estética situado na Rua Capitão Salgueiro Maia, em Santarém. O Rita Assunção - Atelier de Estética & Formação é o novo estabelecimento de beleza da cidade que disponibiliza vários serviços de qualidade, como depilação a laser de diodo, manicure, pedicure, preenchimento de sobrancelhas com técnica de nano fios, entre outros serviços. A especialista também é bastante procurada pela qualidade das suas formações.
O novo atelier foi inaugurado na segunda-feira, 18 de Agosto, com a presença da família, amigos e vários clientes. Aqui ficam algumas imagens da inauguração.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino