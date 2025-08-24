uma parceria com o Jornal Expresso
24/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 24-08-2025

Alpiagra abre portas com cortejo das vindimas e programa diversificado

A Alpiagra, Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que se realiza há 43 anos, abriu este sábado, 23 de Agosto, com um cortejo das vindimas no qual participaram elementos de várias instituições do concelho.

A 43ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – iniciou no sábado, 23 de Agosto, com o tradicional cortejo das vindimas que juntou várias instituições do concelho. Até dia 31 de Agosto, a maior feira do concelho de Alpiarça promete encher a vila de visitantes, com entrada gratuita e um cartaz musical que inclui nomes de destaque nacionais e internacionais, além de espectáculos de cultura popular.

Sob o lema “Sinta o Ribatejo”, a feira reúne dezenas de expositores de artesanato, produtos agrícolas, empresas locais, gastronomia e doçaria, espaços dedicados à sustentabilidade e actividades para famílias.
Aqui ficam algumas imagens da inauguração.

