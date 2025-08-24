Noite trágica no Campo Pequeno com a morte do forcado Manuel Maria Trindade

Uma corrida de toiros na praça do Campo Pequeno, em Lisboa, onde morreu mais um forcado, depois de uma pega em que o grupo de S. Manços não conseguiu evitar que o toiro chegasse a tábuas, o que foi fatal para o forcado da cara.

A corrida realizada na passada sexta-feira, dia 22 de Agosto, ficou marcada pela trágica morte do forcado Manuel Maria Trindade, de 22 anos, do Grupo de Forcados Amadores de São Manços, e que tentara a primeira pega da noite a um toiro de 695 quilos, pertencente, como os restantes, ao encaste Santa Coloma da ganaderia da Família Vinhas.

Era uma corrida de 8 toiros, de igual número de cavaleiros e de um concurso de pegas, em que intervieram os grupos de forcados alentejanos de São Manços, Real de Moura, Monforte e Beja, que disputaram entre si o troféu destinado à melhor pega, saindo vencedor o forcado bejense Francisco Patanisca.

O cartaz era composto pela cavaleira Ana Batista e pelos ginetes Filipe Gonçalves, Manuel Telles Bastos, Andrés Romero, António Prates, Joaquim Brito Paes, António Ribeiro Telles filho e pelo cavaleiro Terceirense João Pamplona, que veio à arena capitalina da Praça de Toiros do Campo Pequeno, confirmar a alternativa.

Teria sido uma noite agradável, que registou três quartos de casa de público, não fora o trágico desfecho, com a morte do forcado Manuel Maria Trindade.

Reportagem de O MIRANTE por Henrique de Carvalho Dias



