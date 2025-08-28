uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

Foto Galeria | 28-08-2025

Inaugurado Festival da Sopa da Pedra em Almeirim

O Festival da Sopa da Pedra de Almeirim foi inaugurado esta quarta-feira, 27 de Agosto, no Parque das Tílias, junto à praça de toiros, pelo presidente da câmara, Pedro Ribeiro, que o faz pela última vez enquanto presidente da autarquia, pelo presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, e pelo presidente da Confraria Gastronómica de Almeirim, Luís Manso.
O festival decorre até dia 31 com muita sopa da pedra certificada, mas também como outras iguarias, como as caralhotas, também recentemente certificadas pela Comissão Europeia, e petiscos da zona, desde os molhinhos, à tripa assada.
