Foto Galeria | 01-09-2025
Gastronomia asiática na Frostea em Abrantes
Abriu na manhã de segunda-feira, 1 de Setembro, em Abrantes, a Frostea. Trata-se de um novo espaço de restauração, especializado em comidas rápidas e leves, ligadas à cozinha asiática, nomeadamente japonesa, coreana e de Taiwan. Fica localizado no Lote 6 da Avenida das Forças Armadas.
