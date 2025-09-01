Gastronomia asiática na Frostea em Abrantes

Abriu na manhã de segunda-feira, 1 de Setembro, em Abrantes, a Frostea. Trata-se de um novo espaço de restauração, especializado em comidas rápidas e leves, ligadas à cozinha asiática, nomeadamente japonesa, coreana e de Taiwan. Fica localizado no Lote 6 da Avenida das Forças Armadas.