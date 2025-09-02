uma parceria com o Jornal Expresso
02/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 02-09-2025

FRIMOR com nova imagem e homenagem aos ceboleiros em Rio Maior

1 / 54
FRIMOR com nova imagem e homenagem aos ceboleiros em Rio Maior
A 303ª edição da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola abriu na segunda-feira em Rio Maior com nova imagem, novidades no programa e a inauguração da Avenida dos Ceboleiros.

O Pavilhão Multiusos de Rio Maior e zona envolvente acolhem até 7 de setembro mais uma edição da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola, que este ano assinala 303 anos de história com nova imagem, várias novidades e um programa que promete animar a região.
A inauguração decorreu na tarde de segunda-feira, com a presença de autarcas e outras entidades oficiais. O momento ficou marcado não só pelos discursos políticos, que enalteceram a importância da feira e da produção agrícola local, mas também pelo descerramento da placa da nova Avenida dos Ceboleiros, localizada junto ao pavilhão.

