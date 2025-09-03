Foto Galeria | 04-09-2025
Festival Internacional de Folclore Celestino Graça traz danças e cantar do mundo a Santarém
Brasil, Cabo Verde, Sérvia, Eslováquia, Equador e Estados Unidos da América são os países estrangeiros representados nesta edição, a que se juntam diversos agrupamentos nacionais.
As danças e cantares do mundo voltam a Santarém de 3 a 7 de Setembro em mais um Festival Internacional de Folclore Celestino Graça. A iniciativa é organizada pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas. A cerimónia de inauguração decorreu na tarde de quarta-feira junto ao busto de Celestino Graça, patrono e fundador do evento.
Brasil, Cabo Verde, Sérvia, Eslováquia, Equador e Estados Unidos da América são os países estrangeiros representados nesta edição, a que se juntam diversos agrupamentos nacionais, num total de cerca de 500 participantes. O programa é variado e tem como base a Casa do Campino.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino