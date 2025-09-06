uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 06-09-2025

Festival de Setembro celebra o encontro e a cultura em Ourém

1 / 23
Evento decorre de 5 a 7 de Setembro na Vila Medieval de Ourém.

O Festival de Setembro decorre na Vila Medieval de Ourém entre os dias 5 e 7 de Setembro. Este ano o festival pretende celebrar o encontro e a criação artística. Na tarde de sexta-feira teve lugar a sessão de boas-vindas, que contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, entre outros autarcas e entidades.

O evento oferece momentos de música e performances, literatura e conferências, cinema, exposições, gastronomia e brincadeiras.

