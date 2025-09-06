Foto Galeria | 06-09-2025
Festival de Setembro celebra o encontro e a cultura em Ourém
Evento decorre de 5 a 7 de Setembro na Vila Medieval de Ourém.
O Festival de Setembro decorre na Vila Medieval de Ourém entre os dias 5 e 7 de Setembro. Este ano o festival pretende celebrar o encontro e a criação artística. Na tarde de sexta-feira teve lugar a sessão de boas-vindas, que contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, entre outros autarcas e entidades.
O evento oferece momentos de música e performances, literatura e conferências, cinema, exposições, gastronomia e brincadeiras.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino