07/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 07-09-2025

Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno

Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno
Grandiosa noite de toiros no Campo Pequeno, em Lisboa, em final de temporada, num espectáculo onde todos brilharam.

Com lotação esgotada, a reduzida temporada da Praça de Toiros do Campo Pequeno, teve o seu epílogo na passada sexta-feira, dia 5 de Setembro, num espectáculo brilhante, como brilhantes foram as actuações dos seus intervenientes, os ginetes Francisco Palha e Guillermo Hermoso de Mendoza, os grupos de forcados Amadores de Alcochete e do Aposento da Moita do Ribatejo, e o matador de toiros Peruano Andrés Roca Rey, primeiríssima figura do toureio apeado. Para a lide equestre lidaram-se toiros de António Raul de Brito Paes, enquanto na lide apeada foram lidados exemplares de Garcia Jimenez e de Garcigrande (duas ganadarias espanholas).
Foi guardado um minuto de silêncio, a anteceder a corrida, em memória do malogrado forcado Manuel Maria Trindade, que tombou nesta arena quinze dias antes e ainda por Carlos Galamba, forcado coruchense que partiu recentemente. Ao intervalo efectuou-se uma homenagem a Manuel dos Santos que foi empresário nos tempos áureos desta praça de toiros de Lisboa e grande figura do toureio mundial.

Reportagem de O MIRANTE por Henrique de Carvalho Dias

