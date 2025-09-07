Lotação esgotada na última corrida da temporada no Campo Pequeno

Com lotação esgotada, a reduzida temporada da Praça de Toiros do Campo Pequeno, teve o seu epílogo na passada sexta-feira, dia 5 de Setembro, num espectáculo brilhante, como brilhantes foram as actuações dos seus intervenientes, os ginetes Francisco Palha e Guillermo Hermoso de Mendoza, os grupos de forcados Amadores de Alcochete e do Aposento da Moita do Ribatejo, e o matador de toiros Peruano Andrés Roca Rey, primeiríssima figura do toureio apeado. Para a lide equestre lidaram-se toiros de António Raul de Brito Paes, enquanto na lide apeada foram lidados exemplares de Garcia Jimenez e de Garcigrande (duas ganadarias espanholas).

Foi guardado um minuto de silêncio, a anteceder a corrida, em memória do malogrado forcado Manuel Maria Trindade, que tombou nesta arena quinze dias antes e ainda por Carlos Galamba, forcado coruchense que partiu recentemente. Ao intervalo efectuou-se uma homenagem a Manuel dos Santos que foi empresário nos tempos áureos desta praça de toiros de Lisboa e grande figura do toureio mundial.

Reportagem de O MIRANTE por Henrique de Carvalho Dias

