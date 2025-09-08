uma parceria com o Jornal Expresso
09/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 08-09-2025

Antigo campo ganha placa evocativa nos 50 anos do Grupo Desportivo Samora Correia

O Grupo Desportivo Samora Correia celebrou segunda-feira, 8 de Setembro, o 50.º aniversário com o descerramento de um memorial no local onde se localizou o antigo Campo da Casa do Povo, palco das primeiras conquistas e memórias do clube.



O memorial foi inaugurado no espaço onde a equipa jogou durante 23 anos, até 1998, e recorda vitórias históricas, conquistas de títulos distritais, a subida à III Divisão Nacional e a formação de gerações de atletas da vila.
A cerimónia contou com a presença de antigos dirigentes e atletas, com o descerramento a ser feito pelo ex-presidente Evaristo Moita, acompanhado por Vítor Gomes, Mário Reis e Francisco Fonseca.
Na placa evocativa ficam gravados alguns dos momentos mais marcantes, como a primeira vitória oficial em 1975, a conquista de campeonatos e taças, mas também episódios de dor e superação.
Vários antigos jogadores e dirigentes partilharam memórias emocionadas. “O campo lembra-me os melhores momentos da minha vida”, disse o ex-avançado Justino Santos, enquanto Mário Reis, dirigente e membro da comissão, sublinhou que “não se anda para a frente sem honrar a história”.

