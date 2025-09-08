uma parceria com o Jornal Expresso
08/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 08-09-2025

Campus de Saúde inaugurado em Vila Franca de Xira

Estrutura da Misericórdia de VFX nasceu no local do antigo hospital Reynaldo dos Santos.

O Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira foi inaugurado na manhã de segunda-feira, 8 de Setembro e inclui uma unidade de saúde, uma clínica do grupo Luz Saúde, uma residência sénior e em breve uma clínica de fisioterapia e uma parafarmácia do grupo Varela. O campus tem uma equipa de três centenas de colaboradores e a inauguração contou com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério e da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Na ocasião a governante criticou o rumo que o Hospital Vila Franca de Xira tem tomado e garantiu que o lançamento de uma nova PPP no hospital está para breve. Ana Paula Martins prometeu também empenhar esforços em manter a maternidade aberta e anunciou uma nova reunião com os presidentes dos cinco municípios servidos pelo hospital. É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.

