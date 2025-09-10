uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 10-09-2025

Teatro Municipal de Ourém recebeu abertura oficial do ano lectivo

Sessão decorreu na tarde de quarta-feira, 10 de Setembro.

O Teatro Municipal de Ourém recebeu na tarde de quarta-feira, 10 de Setembro, a abertura oficial do ano lectivo no concelho. A sessão, que foi dedicada aos docentes, teve como tema “Desafios da Diversidade na Educação”. Estiveram presentes o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e a secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira, entre outras entidades.

A cerimónia contou com uma actuação de dança, conferências e uma homenagem aos professores aposentados.

