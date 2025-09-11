Foto Galeria | 11-09-2025
Cartaxo assinala início do ano lectivo com várias homenagens
O Cartaxo assinalou o arranque do ano lectivo 2025/2026 esta quarta-feira, dia 10, com uma cerimónia que distinguiu professores do concelho e apresentou novos projectos educativos no Centro Cultural.
O Centro Cultural do Cartaxo foi palco, no dia 10 de Setembro, da cerimónia que marcou o arranque do ano lectivo 2025/2026, reunindo professores, educadores, assistentes administrativos e operacionais, bem como autarcas do concelho, numa tarde dedicada à comunidade educativa. Um dos momentos mais simbólicos foi a entrega de diplomas e medalhas aos professores que completaram 25 anos de carreira no Cartaxo, de forma a reconhecer o seu compromisso e dedicação à educação no concelho. Em destaque esteve ainda a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, e a apresentação de projectos educativos inovadores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar