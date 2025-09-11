Cartaxo assinala início do ano lectivo com várias homenagens

O Centro Cultural do Cartaxo foi palco, no dia 10 de Setembro, da cerimónia que marcou o arranque do ano lectivo 2025/2026, reunindo professores, educadores, assistentes administrativos e operacionais, bem como autarcas do concelho, numa tarde dedicada à comunidade educativa. Um dos momentos mais simbólicos foi a entrega de diplomas e medalhas aos professores que completaram 25 anos de carreira no Cartaxo, de forma a reconhecer o seu compromisso e dedicação à educação no concelho. Em destaque esteve ainda a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, e a apresentação de projectos educativos inovadores.