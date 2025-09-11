Médio Tejo reforça meios de protecção civil

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentou os 11 veículos de combate a incêndios que vão servir as corporações de bombeiros de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Fátima, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Os novos meios disponibilizados pela comunidade intermunicipal incluem também 272 equipamentos de protecção individual.

A apresentação dos novos meios de Protecção Civil do Médio Tejo decorreu na tarde de quinta-feira, 11 de Setembro, em Tomar. A sessão contou com a presença do presidente da CIM Médio Tejo e da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, bem como de outros autarcas, representantes das estruturas sub-regionais da Protecção Civil e outras entidades. Está em causa um investimento na ordem dos quatro milhões de euros.

