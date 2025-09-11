uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 11-09-2025

Médio Tejo reforça meios de protecção civil

Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Médio Tejo reforça meios de protecção civil
Onze corporações de bombeiros do Médio Tejo têm novos veículos de combate a incêndios

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentou os 11 veículos de combate a incêndios que vão servir as corporações de bombeiros de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Fátima, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Os novos meios disponibilizados pela comunidade intermunicipal incluem também 272 equipamentos de protecção individual.
A apresentação dos novos meios de Protecção Civil do Médio Tejo decorreu na tarde de quinta-feira, 11 de Setembro, em Tomar. A sessão contou com a presença do presidente da CIM Médio Tejo e da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, bem como de outros autarcas, representantes das estruturas sub-regionais da Protecção Civil e outras entidades. Está em causa um investimento na ordem dos quatro milhões de euros.

