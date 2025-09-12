Foto Galeria | 12-09-2025
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
Certame foi inaugurado na quinta-feira e decorre até domingo, dia 14, com centenas de vinhos em prova e concertos.
Alenquer ergueu o copo e abriu as portas à 7.ª edição do Festival Alma do Vinho. Até domingo, o Parque Urbano da Romeira é o centro das atenções, oferecendo aos visitantes mais de 300 vinhos para degustar, provenientes de 37 produtores de nove concelhos. No palco, o cartaz promete animação com atuações de Daniela Mercury, Os Quatro e Meia, Buba Espinho e Bárbara Bandeira.
Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar