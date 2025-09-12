uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 12-09-2025

Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer

1 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
2 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
3 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
4 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
5 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
6 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
7 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
8 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
9 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
10 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
11 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
12 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
13 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
14 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
15 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
16 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
17 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
18 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
19 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
20 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
21 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
22 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
23 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
24 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
25 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
26 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
27 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
28 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
29 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
30 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
31 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
32 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
33 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
34 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
35 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
36 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
37 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
38 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
39 / 39
Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Certame foi inaugurado na quinta-feira e decorre até domingo, dia 14, com centenas de vinhos em prova e concertos.

Alenquer ergueu o copo e abriu as portas à 7.ª edição do Festival Alma do Vinho. Até domingo, o Parque Urbano da Romeira é o centro das atenções, oferecendo aos visitantes mais de 300 vinhos para degustar, provenientes de 37 produtores de nove concelhos. No palco, o cartaz promete animação com atuações de Daniela Mercury, Os Quatro e Meia, Buba Espinho e Bárbara Bandeira.
Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar