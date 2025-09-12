Festival Alma do Vinho junta milhares em Alenquer

Certame foi inaugurado na quinta-feira e decorre até domingo, dia 14, com centenas de vinhos em prova e concertos.

Alenquer ergueu o copo e abriu as portas à 7.ª edição do Festival Alma do Vinho. Até domingo, o Parque Urbano da Romeira é o centro das atenções, oferecendo aos visitantes mais de 300 vinhos para degustar, provenientes de 37 produtores de nove concelhos. No palco, o cartaz promete animação com atuações de Daniela Mercury, Os Quatro e Meia, Buba Espinho e Bárbara Bandeira.

