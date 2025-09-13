uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 13-09-2025

Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto

1 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
2 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
3 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
4 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
5 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
6 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
7 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
8 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
9 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
10 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
11 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
12 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
13 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
14 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
15 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
16 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
17 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
18 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
19 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
20 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
21 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
22 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
23 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
24 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
25 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
26 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
27 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
28 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
29 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
30 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
31 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
32 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
33 / 33
Art’In Rua transforma Tomar num palco a céu aberto
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festival Internacional de Artes de Rua decorre até domingo em Tomar.

A 4ª edição do Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar decorre até domingo, 14 de Setembro. O evento, organizado pelo Município de Tomar e Tenda Produções, leva até à cidade companhias e artistas de várias partes do mundo. Ao longo de três dias as ruas enchem-se de arte e criatividade, com performances de dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo e muito mais.
O espectáculo de abertura decorreu no Convento de Cristo, contando com a presença da vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, entre outras entidades.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar