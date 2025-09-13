uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 13-09-2025

Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo

Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
O novo espaço arqueológico abriu portas este sábado, 13 de Setembro, em Muge, para valorizar e divulgar um património com oito mil anos de história.

O Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge resulta de mais de uma década de escavações no Cabeço da Amoreira, realizadas pela Universidade do Algarve. O espaço pretende ser, em simultâneo, laboratório científico e centro de divulgação acessível à comunidade.
Entre os destaques estão um corte real de um concheiro, a exposição de um esqueleto humano e uma linha cronológica desde a descoberta do sítio arqueológico, em 1863, até aos dias de hoje. Para os mais novos, há uma revista interactiva com jogos e actividades.
O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, sublinhou que o centro reforça a atractividade cultural e turística do concelho, integrando-se em roteiros que incluem a falcoaria, os bordados da Glória do Ribatejo e os passeios no Tejo.
A inauguração decorreu no âmbito das Jornadas de Cultura de Salvaterra de Magos, que terminam este domingo.
