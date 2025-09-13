Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo

O Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge resulta de mais de uma década de escavações no Cabeço da Amoreira, realizadas pela Universidade do Algarve. O espaço pretende ser, em simultâneo, laboratório científico e centro de divulgação acessível à comunidade.

Entre os destaques estão um corte real de um concheiro, a exposição de um esqueleto humano e uma linha cronológica desde a descoberta do sítio arqueológico, em 1863, até aos dias de hoje. Para os mais novos, há uma revista interactiva com jogos e actividades.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, sublinhou que o centro reforça a atractividade cultural e turística do concelho, integrando-se em roteiros que incluem a falcoaria, os bordados da Glória do Ribatejo e os passeios no Tejo.

A inauguração decorreu no âmbito das Jornadas de Cultura de Salvaterra de Magos, que terminam este domingo.