Foto Galeria | 13-09-2025
Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge inaugurado na Casa do Povo
O novo espaço arqueológico abriu portas este sábado, 13 de Setembro, em Muge, para valorizar e divulgar um património com oito mil anos de história.
O Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge resulta de mais de uma década de escavações no Cabeço da Amoreira, realizadas pela Universidade do Algarve. O espaço pretende ser, em simultâneo, laboratório científico e centro de divulgação acessível à comunidade.
Entre os destaques estão um corte real de um concheiro, a exposição de um esqueleto humano e uma linha cronológica desde a descoberta do sítio arqueológico, em 1863, até aos dias de hoje. Para os mais novos, há uma revista interactiva com jogos e actividades.
O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, sublinhou que o centro reforça a atractividade cultural e turística do concelho, integrando-se em roteiros que incluem a falcoaria, os bordados da Glória do Ribatejo e os passeios no Tejo.
A inauguração decorreu no âmbito das Jornadas de Cultura de Salvaterra de Magos, que terminam este domingo.
