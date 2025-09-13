Secretário de Estado da Educação esteve em Mação na recepção aos alunos

O arranque do novo ano letivo no Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, ficou marcado pela recepção aos pais e alunos dos três anos do pré-escolar, do 1.º ano e do 5.º ano, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, recebeu esta sexta-feira, 12 de Setembro, a visita do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, para a recepção aos pais e alunos que iniciam novos ciclos de aprendizagem.

Num momento marcado pela proximidade e pela simbologia da entrada na vida escolar, houve intervenções da directora do agrupamento, Rufina Costa, e da presidente da Câmara Municipal de Mação, Margarida Lopes.



Com esta iniciativa, o Agrupamento de Escolas Verde Horizonte marcou simbolicamente o arranque do novo ano lectivo, sublinhando a relevância da educação como base de desenvolvimento do concelho de Mação.