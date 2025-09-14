Festival de Folclore juntou centenas na zona ribeirinha de Benavente

O 41.º Festival de Folclore realizou-se sábado, 13 de Setembro, na Zona Ribeirinha de Benavente, integrado na Feira Anual e Tasquinhas, reunindo grupos de várias regiões do país.

Organizado pelo Rancho Típico Saia Rodada, de Benavente, o festival contou com a participação do Grupo de Danças e Cantares de Cidreira (Coimbra), do Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel de Alcainça (Mafra) e do Grupo Etnográfico Samora e o Passado (Samora Correia).

O público pôde ainda assistir às actuações das secções infantil e adulta do grupo anfitrião, num encontro marcado pela música, pelas danças tradicionais e pela valorização do património imaterial.

O evento, que se inseriu nas tasquinhas, voltou a encher a zona ribeirinha de cor e tradição, reforçando a importância do folclore como expressão viva da identidade cultural da região.