14/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 14-09-2025

Quinta das Trigosas esteve o fim-de-semana em festa

Quinta das Trigosas esteve o fim-de-semana em festa
Quinta das Trigosas esteve o fim-de-semana em festa
Quinta das Trigosas esteve o fim-de-semana em festa
Quinta das Trigosas esteve o fim-de-semana em festa
Quinta das Trigosas esteve o fim-de-semana em festa
Em declarações a O MIRANTE, a direcção da associação sublinhou que “o objetivo principal é ser feito por moradores”, reforçando a importância do espírito comunitário.

A segunda edição do Trigosas Fest começou na sexta-feira, na Quinta das Trigosas, numa iniciativa organizada pela Associação de Moradores. Há cerca de dez anos que o bairro tem vindo a dinamizar este tipo de eventos, que, segundo a direção da associação de moradores, “têm vindo a crescer”.
Para além de promover o convívio, a associação procura criar uma equipa de moradores unida e fortalecer o espírito de pertença na urbanização. O futuro também já se faz sentir: as crianças, filhas dos residentes, participam com as suas próprias bancas, dando continuidade a um projeto que promete ficar nas mãos das novas gerações.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE

