uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 17-09-2025

Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho

1 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
2 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
3 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
4 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
5 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
6 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
7 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
8 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
9 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
10 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
11 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
12 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
13 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
14 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
15 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
16 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
17 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
18 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
19 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
20 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
21 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
22 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
23 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
24 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
25 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
26 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
27 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
28 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
29 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
30 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
31 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
32 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
33 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
34 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
35 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
36 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
37 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
38 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
39 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
40 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
41 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
42 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
43 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
44 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
45 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
46 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
47 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
48 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
49 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
50 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
51 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
52 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
53 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
54 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
55 / 55
Cartaxo elegeu novos embaixadores da Vinha e do Vinho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Beatriz Costa e Miguel Isidro, de Pontével, foram os grandes vencedores da gala que destacou a juventude e a tradição vitivinícola do concelho.

O concelho do Cartaxo tem novos embaixadores da Vinha e do Vinho. Na gala realizada na noite de 13 de Setembro, no Pavilhão Municipal de Exposições, sete jovens subiram ao palco para disputar o título que distingue quem melhor representa a ligação à vinha e vinho do concelho. Os vencedores foram Beatriz Costa e Miguel Isidro, ambos da freguesia de Pontével, que passam a assumir o papel de embaixadores do concelho nesta área.

O segundo lugar foi atribuído a Daniela Vieira, da freguesia de Valada, enquanto Lara Guardiano, de Vila Chã de Ourique, ficou em terceiro. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem ao campino José “Mimoso”, lembrado pela sua dedicação e contributo para a preservação das tradições ribatejanas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar