17/09/2025

Foto Galeria | 17-09-2025

Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde

Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira revoluciona cuidados de saúde
Investimento de 20 milhões de euros vem dar aos utentes da região os cuidados de saúde mais modernos disponíveis no país e colmatar as falhas dos centros de saúde e do hospital.

A Clínica do Hospital da Luz em Vila Franca de Xira foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 17 de Setembro, proporcionando tratamentos de última geração aos utentes da região e assim colmatar as carências sentidas nos centros de saúde e no hospital. Dispõe de consultas externas de especialidade, exames de imagem, gastrenterologia, análises clínicas e tratamentos de enfermagem. Representou um investimento de 20 milhões de euros do grupo Luz Saúde, que tem como objectivo garantir cuidados de saúde de proximidade com qualidade. Confira algumas das fotos da cerimónia.

