ISLA Santarém remodela edifício e cria residência para estudantes

O ISLA Santarém inaugurou esta quarta-feira, 17 de Setembro, uma residência para estudantes no centro histórico da cidade, paredes meias com a histórica Igreja de São João do Alporão. O investimento na remodelação do imóvel atingiu um milhão e meio de euros. A residência conta com 35 camas, cozinha, lavandaria, estacionamento e outros espaços comuns, dispondo também de um amplo espaço exterior.



A inauguração contou com a presença do ministro a Educação, Fernando Alexandre, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do administrador do ISLA Santarém, Manuel Damásio, do presidente do ISLA Santarém, Domingos Martinho, e da delegada do administrador, Filipa Martinho, entre outras individualidades.

