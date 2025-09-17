uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 17-09-2025

Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém

1 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
2 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
3 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
4 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
5 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
6 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
7 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
8 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
9 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
10 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
11 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
12 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
13 / 13
Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Fernando Alexandre aproveitou a passagem pela cidade para falar às centenas de professores que estiveram no encontro realizado no Convento de São Francisco.

A habitual recepção aos professores em Santarém contou este ano com um convidado surpresa: o ministro da Educação, Fernando Alexandre. O governante, que se deslocou à cidade para a inauguração de uma residência de estudantes do ISLA, aproveitou a viagem para falar às quatro centenas de docentes que compareceram no Convento de São Francisco. E assinou também um protocolo com o presidente da Câmara de Santarém que vai permitir a abertura de mais duas salas de pré-escolar na cidade, para dar resposta a quase meia centena de crianças que não tiveram vaga.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar