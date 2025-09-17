Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém

A habitual recepção aos professores em Santarém contou este ano com um convidado surpresa: o ministro da Educação, Fernando Alexandre. O governante, que se deslocou à cidade para a inauguração de uma residência de estudantes do ISLA, aproveitou a viagem para falar às quatro centenas de docentes que compareceram no Convento de São Francisco. E assinou também um protocolo com o presidente da Câmara de Santarém que vai permitir a abertura de mais duas salas de pré-escolar na cidade, para dar resposta a quase meia centena de crianças que não tiveram vaga.

