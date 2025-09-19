uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
19-09-2025

Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente

Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
Feira da Saúde em Santarém arranca com testemunho comovente
A Unidade Local de Saúde da Lezíria promove nos dias 19 e 20 de Setembro a Feira da Saúde, na Casa do Campino, integrada nas comemorações dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém.

O Hospital de Santarém assinala os 40 anos da unidade com uma feira da saúde, nos dias 19 e 20 de setembro. A sessão de abertura contou com os discursos do presidente da câmara de Santarém, João Leite, e do presidente do conselho administrativo da ULS Lezíria, Pedro Marques. O momento alto da cerimónia foi o testemunho de Maria Jorge, que partilhou a sua experiência a lidar com um cancro e demonstrou ser um exemplo de superação.

Durante dois dias vão decorrer rastreios gratuitos, actividades de sensibilização e iniciativas para todas as idades. O programa inclui momentos como yoga do riso, sessões de mindfulness, um talk show sobre fibromialgia, entre outras.

Mais do que uma feira, a iniciativa pretende aproximar os cidadãos dos serviços de saúde e reforçar a importância da prevenção e do bem-estar.

