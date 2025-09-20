Azambuja volta a receber o CultFest - Festival Cultural do Ribatejo

A edição de 2025 do Azambuja CultFest - Festival Cultural do Ribatejo já começou, levando à vila uma programação diversificada que promete agradar a todos os públicos. O evento decorre até 21 de Setembro, no Campo da Feira, e conta com dois palcos principais: o Palco Azambuja e o Palco Lezíria.

O festival Cultfest abriu portas a 19 de Setembro e prolonga-se até domingo, dia 21, no Campo da Feira de Azambuja. O público pode contar com actuações de artistas de renome nacional é uma variedade de actividades, como artesanato de diferentes origens e estilos.

Uma das grandes novidades desta edição é o CultFest Kids, um dia dedicado às crianças e famílias, que decorre no domingo.

