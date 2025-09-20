uma parceria com o Jornal Expresso
20/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 20-09-2025

Festas do Sardoal até domingo com um programa diversificado

Festas do Sardoal até domingo com um programa diversificado
As Festas do Concelho de Sardoal 2025 arrancaram a 19 de Setembro com a presença do Secretário de Estado da Administração Local, Silvério Regalado, numa cerimónia marcada pela exaltação da identidade cultural e pela inauguração da exposição “Cidades”, de Nadir Afonso.

As Festas do Concelho do Sardoal 2025 arrancaram no final da tarde do dia 19 de Setembro, com uma cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.
O governante foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Miguel Borges, que destacou a importância do evento como momento de afirmação da identidade local.
Miguel Borges não deixou de lembrar algumas carências que o concelho enfrenta, como a revisão da lei das finanças locais, a necessidade de reforço da proteção civil, entre outras.
As festas decorrem até domingo, 22 de Setembro, com um programa diversificado que inclui artesanato, música popular, tasquinhas, atividades desportivas, festival hípico e várias exposições, atraindo população local e visitantes de toda a região.

