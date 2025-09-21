Milhares de motociclistas na Bênção dos Capacetes em Fátima

Edição deste ano contou com a presença de cerca de 180 mil motociclistas, vindos de todo o país.

A décima peregrinação da Bênção dos Capacetes decorreu em Fátima no fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro. Na manhã de domingo teve lugar a missa presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério. O santuário recebeu cerca de 180 mil motociclistas vindos de todo o país. A edição deste ano ficou marcada por um forte apelo à segurança rodoviária.

Os motociclistas participaram também nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do rosário e nas leituras.