Foto Galeria | 22-09-2025
Drama e Beiço é um grupo musical de Tomar que aposta na animação de rua
Fanfarra de Tomar participou na edição deste ano do Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar.
Muita música e animação é o que não falta nas actuações dos Drama e Beiço. A fanfarra de Tomar foi criada em 2009 por músicos da banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Hoje é um grupo musical de referência em Tomar, actuando em diversos eventos no concelho e não só. Com 17 músicos, a formação consiste essencialmente em sopros e percussão, mas também acordeão.
O MIRANTE acompanhou uma actuação dos Drama e Beiço no Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar e testemunhou a alegria e energia contagiante que o grupo transmite.
