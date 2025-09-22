Drama e Beiço é um grupo musical de Tomar que aposta na animação de rua

Fanfarra de Tomar participou na edição deste ano do Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar.

Muita música e animação é o que não falta nas actuações dos Drama e Beiço. A fanfarra de Tomar foi criada em 2009 por músicos da banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Hoje é um grupo musical de referência em Tomar, actuando em diversos eventos no concelho e não só. Com 17 músicos, a formação consiste essencialmente em sopros e percussão, mas também acordeão.

O MIRANTE acompanhou uma actuação dos Drama e Beiço no Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar e testemunhou a alegria e energia contagiante que o grupo transmite.