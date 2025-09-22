Nova época da AD Carregado arranca em festa

Associação Desportiva do Carregado iniciou a nova época com casa cheia, 14 modalidades e mais de 600 atletas em destaque.

A Associação Desportiva do Carregado apresentou a nova época desportiva com 14 modalidades e mais de 600 atletas.

Pais, sócios e apoiantes encheram sábado, dia 20 de Setembro, o campo José Lacerda Pinto Barreiros numa tarde de festa.

O regresso dos trampolins marcou o início da época, com expectativas positivas para o futuro do clube.

