22/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 22-09-2025

Nova época da AD Carregado arranca em festa

Nova época da AD Carregado arranca em festa
Associação Desportiva do Carregado iniciou a nova época com casa cheia, 14 modalidades e mais de 600 atletas em destaque.

A Associação Desportiva do Carregado apresentou a nova época desportiva com 14 modalidades e mais de 600 atletas.
Pais, sócios e apoiantes encheram sábado, dia 20 de Setembro, o campo José Lacerda Pinto Barreiros numa tarde de festa.
O regresso dos trampolins marcou o início da época, com expectativas positivas para o futuro do clube.

