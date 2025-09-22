Primeiro encontro nacional VASP

uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

Foto Galeria | 22-09-2025

O primeiro encontro nacional de pontos de venda de imprensa realizou-se no dia 21 de Setembro no Golden Eagle em Rio Maior numa iniciativa promovida pela VASP - distribuição e logística no âmbito das comemorações dos 50 anos de actividade da empresa que acompanha a história da democracia e da liberdade de imprensa.

O primeiro encontro nacional de pontos de venda de imprensa realizou-se no dia 21 de Setembro no Golden Eagle em Rio Maior numa iniciativa promovida pela VASP - distribuição e logística no âmbito das comemorações dos 50 anos de actividade da empresa que acompanha a história da democracia e da liberdade de imprensa.

O presidente da VASP, Marco Galinha, reuniu cerca de sete centenas de editores, parceiros e colaboradores da VASP num dia marcante para o debate de ideias, para a construção de novas sinergias e acima de tudo para a valorização dos pontos de venda de imprensa como determinantes no comércio de proximidade.

O encontro, que acontece num momento de renovação estratégica da VASP, contou com a apresentação e espectáculo de Fernando Pereira, seguindo-se as intervenções do Presidente do Conselho de Administração da VASP e do Grupo BEL, Marco Galinha, e do Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias. Luis Osório, que foi um dos convidados de honra, desafiou Marco Galinha a contar algumas histórias do seu percurso de liderança. O editor e escritor Manuel S. Fonseca apresentou uma comunicação sobre “A nobreza dos humildes pontos de venda”.

Ao longo do dia assistiu-se a várias sessões focadas na sustentabilidade do sector, na diversificação de oferta e nos desafios e oportunidades enfrentados pelos pontos de venda de imprensa.

Marco Galinha diz que foi um dia de celebração do passado e de construção do futuro reforçando o papel essencial da VASP e dos seus parceiros na coesão das comunidades locais. O encontro terminou com um concerto de Rui Veloso Trio.

