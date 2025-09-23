2ª Expo do Grupo Mosqueteiros

Está a decorrer no Centro Nacional de Exposições (CNEMA) em Santarém a 2ª Expo "Juntos Por Si" do Grupo Mosqueteiros" liderado por Pedro Subtil, presidente do conselho de administração.

A cerimónia de abertura contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite e do vice presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Luís Silva.

Este evento conta com a participação de mais de 300 fornecedores num certame que junta mais de 1000 pessoas, entre produtores, parceiros colaboradores e empresários proprietários de lojas Intermarché, Bricomarché e Roady. A exposição é uma oportunidade para a apresentação de novos produtos e equipamentos e, também, de soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis a todos os proprietários e colaboradores de loja.

A convenção do Grupo Mosqueteiros decorrerá até ao final do dia de hoje (23 de Setembro) e durante todo o dia de quarta-feira (dia 24).