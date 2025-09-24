Foto Galeria | 24-09-2025
AIP visitou Rações Zêzere e Pet Maxi em Ferreira do Zêzere
A Associação Industrial Portuguesa visitou as instalações das Rações Zêzere e da petMaxi, em Ferreira do Zêzere, na quarta-feira, dia 23 de setembro.
A Associação Industrial Portuguesa visitou as instalações das Rações Zêzere e da petMaxi, em Ferreira do Zêzere, na quarta-feira, dia 23 de setembro. A visita contou com a presença do Presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, e Salomé Rafael, dirigente da AIP.
A Rações Zêzere fabrica e comercializa cereais, misturas e alimentos compostos para animais de criação, e é uma empresa com mais de 40 anos de experiência no sector agroalimentar.
A petMaxi iniciou a sua atividade em 2015, produz alimentos para cães e gatos, constituída por uma equipa motivada e especializada para providenciar os melhores alimentos para os animais.
