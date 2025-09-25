Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera

O novo edifício da GNR de Alpiarça, situado junto à escola e à unidade de saúde da vila, resulta de um processo com mais de 30 anos de avanços e recuos.

O novo quartel da GNR de Alpiarça, situado junto ao Agrupamento de Escolas José Relvas e à Unidade de Saúde Familiar, já foi inaugurado. A cerimónia contou com a presença do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Rui Alberto Veloso, do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, entre outras entidades civis e militares.

Depois dos discursos oficiais, os convidados visitaram as novas instalações, que vêm substituir o antigo quartel. Sónia Sanfona destacou a “localização mais central e com maior visibilidade” do novo edifício, lembrando que o processo demorou cerca de 30 anos a concretizar-se, marcado por avanços e recuos entre diferentes executivos municipais e sucessivos governos.

