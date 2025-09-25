uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

Foto Galeria | 25-09-2025

Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera

Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
Novo quartel da GNR de Alpiarça inaugurado após três décadas de espera
O novo edifício da GNR de Alpiarça, situado junto à escola e à unidade de saúde da vila, resulta de um processo com mais de 30 anos de avanços e recuos.

O novo quartel da GNR de Alpiarça, situado junto ao Agrupamento de Escolas José Relvas e à Unidade de Saúde Familiar, já foi inaugurado. A cerimónia contou com a presença do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Rui Alberto Veloso, do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, entre outras entidades civis e militares.
Depois dos discursos oficiais, os convidados visitaram as novas instalações, que vêm substituir o antigo quartel. Sónia Sanfona destacou a “localização mais central e com maior visibilidade” do novo edifício, lembrando que o processo demorou cerca de 30 anos a concretizar-se, marcado por avanços e recuos entre diferentes executivos municipais e sucessivos governos.

