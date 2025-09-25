uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 25-09-2025

Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito

Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito
As comemorações dos 40 anos da elevação de Vialonga a vila ficaram marcadas pela entrega dos primeiros Galardões de Mérito.

As comemorações do 40.º aniversário da passagem de Vialonga a vila foram assinaladas, pela primeira vez, com a entrega de Galardões de Mérito aos cidadãos e instituições que se distinguiram pelo trabalho em prol da comunidade.
A iniciativa decorreu na noite de quarta-feira, 24 de Setembro, na Casa do Povo de Vialonga, na presença de autarcas, dirigentes associativos e familiares dos homenageados.
O Galardão de Mérito Cultural foi atribuído à Sociedade Recreativa da Granja e o de Mérito Desportivo a Flávio Freitas de Andrade, fundador do Grupo Desportivo Os Patuscos.
O Galardão de Mérito Empresarial foi entregue a Glória Faneca, dona da mercearia e taberna do Ti’ Anselmo, estabelecimento entretanto encerrado, e o de Mérito Ambiental a José Faria Feliciano, que deixou recentemente a chefia do Agrupamento de Escuteiros de Vialonga.
Carlos Agostinho Sousa, da Casa do Povo de Vialonga e presidente da direcção da instituição, foi distinguido com o Galardão de Mérito Social e Solidário. A título póstumo, foi ainda atribuído o Galardão de Mérito Autárquico a José Manuel Antunes, autarca da CDU falecido em 2021.
Além de momentos musicais, no final da cerimónia cantaram-se os parabéns aos 40 anos da vila e partilhou-se o bolo comemorativo.
