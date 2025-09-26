Foto Galeria | 26-09-2025
Isolago apresentou ampliação das suas instalações em Pontével, Cartaxo
A Isolago, empresa especializada na produção de compostos termoplásticos, apresentou a ampliação das instalações da sua fábrica, em Pontével, Cartaxo, na quinta-feira, 25 de setembro. Segundo o CEO, João Rodrigo Barros, o aumento do espaço vai proporcionar o acompanhamento da procura do mercado e permitir continuar a responder às exigências dos mercados. A área coberta vai passar de 6. 000 metros quadrados para 13.000, graças a um investimento de mais de 6 milhões de euros. Actualmente a empresa tem uma produção anual de 55.000 toneladas por ano, exportando para mais de 26 países, sendo líder Ibérico na produção de masterbach branco.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar