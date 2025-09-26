Foto Galeria | 26-09-2025
Tomar recebeu sessão solene do Dia Nacional do Farmacêutico
Cerimónia decorreu no Cine-Teatro Paraíso, contando com a presença de farmacêuticos de todo o país.
A sessão solene do Dia Nacional do Farmacêutico decorreu em Tomar na tarde de sexta-feira, 26 de Setembro. O Cine-Teatro Paraíso foi palco para a cerimónia que reuniu farmacêuticos vindos de todo o país. A sessão iniciou com discursos, seguindo-se uma actuação musical e, por fim, a entrega de diversas distinções.
Estiveram presentes o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Filipe, o presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, Humberto Martins, entre outras personalidades.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar