Santarém junta-se em aula noturna para assinalar a Semana Europeia do Desporto

O Largo Visconde Serra do Pilar, em Santarém, foi palco de uma aula de cycling noturno que esgotou todas as inscrições e transformou a praça velha num ginásio a céu aberto. A iniciativa integrou a programação da Semana Europeia do Desporto e reuniu várias dezenas de participantes de todas as idades.

